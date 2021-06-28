Испания впервые в истории Евро забила пять голов в двух играх подряд

Сборная Испании ведет в счете в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии (5:3, овертайм).

Команда Луиса Энрике забила пять мячей во втором матче подряд. В последнем матче группового этапа она разгромила Словакию (5:0).

Это новый рекорд в истории чемпионатов Европы.