Испания впервые в истории Евро забила пять голов в двух играх подряд
21:21
Сборная Испании ведет в счете в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии (5:3, овертайм).
Команда Луиса Энрике забила пять мячей во втором матче подряд. В последнем матче группового этапа она разгромила Словакию (5:0).
Это новый рекорд в истории чемпионатов Европы.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю