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Испания впервые в истории Евро забила пять голов в двух играх подряд

21:21
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Сборная Испании ведет в счете в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии (5:3, овертайм).

Команда Луиса Энрике забила пять мячей во втором матче подряд. В последнем матче группового этапа она разгромила Словакию (5:0).

Это новый рекорд в истории чемпионатов Европы.

Хорватия — Испания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Шитик все материалы автора
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