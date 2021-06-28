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Мората сравнялся с Торресом в списке лучших бомбардиров Испании на чемпионатах Европы

21:18
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората в овертайме матча 1/8 финала чемпионата Европы забил четвертый гол команды в ворота Хорватии.

На 100-й минуте Дани Ольмо с левого края вырезал подачу в штрафную, Мората принял мяч и мощно пробил в верхний угол ворот.

Для Мораты это уже пятый мяч на чемпионатах Европы. По этому показателю он сравнялся с Фернадо Торресом, который раньше был лучшим бомбардиром Испании в истории Евро.

Хорватия — Испания

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Иван Шитик все материалы автора
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