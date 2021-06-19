Испания не забила четыре последних пенальти
В матче второго тура Евро-2020 форвард сборной Испании Жерар Морено не смог реализовать 11-метровый удар в ворота сборной Польши, попав в штангу. Нападающий «Вильярреала» продлил неудачную серию испанских пенальтистов, четыре последних удара которых оказались неточными. До Морено своими шансами не смогли воспользоваться Серхио Рамос, проигравший две дуэли швейцарцу Янну Зоммеру, и Абель Руис.
Последние 10 пенальти сборной Испании
|
Дата
|
Игрок
|
Турнир
|
Матч
|
Вратарь
|
Исход
|
15.11.2018
|
Серхио Рамос
|
ЛН
|
Хорватия — 2:3
|
Ловре Калиниич
|
Гол
|
23.03.2019
|
Серхио Рамос
|
ОЧЕ
|
Норвегия — 2:1
|
Руне Ярстейн
|
Гол
|
10.06.2019
|
Серхио Рамос
|
ОЧЕ
|
Швеция — 3:0
|
Робин Ульсен
|
Гол
|
10.06.2019
|
Альваро Мората
|
ОЧЕ
|
Швеция — 3:0
|
Робин Ульсен
|
Гол
|
05.09.2019
|
Серхио Рамос
|
ОЧЕ
|
Румыния — 2:1
|
Чиприан Тэтэрушану
|
Гол
|
06.09.2020
|
Серхио Рамос
|
ЛН
|
Украина — 4:0
|
Андрей Пятов
|
Гол
|
14.11.2020
|
Серхио Рамос
|
ЛН
|
Швейцария — 1:1
|
Янн Зоммер
|
Вратарь
|
14.11.2020
|
Серхио Рамос
|
ЛН
|
Швейцария — 1:1
|
Янн Зоммер
|
Вратарь
|
08.06.2021
|
Абель Руис
|
ТМ
|
Литва — 4:0
|
Томас Сведкаускас
|
Вратарь
|
19.06.2021
|
Жерар Морено
|
ЧЕ
|
Польша — 1:1*
|
Войчех Щенсны
|
Штанга
* Матч продолжается.
По числу нереализованных пенальти (шесть) Испания с отрывом лидирует среди всех участников чемпионатов Европы. Помимо Морено промахи допускали Дани, Карраско, Мичел, Рауль и Серхио Рамос. Для сравнения ни одна другая команда-участница Евро не имеет в пассиве даже трех незабитых 11-метровых.
Нереализованные пенальти в матчах чемпионата Европы
|
Год
|
Игрок
|
Стадия
|
Соперник
|
Вратарь
|
Исход
|
18.06.1980
|
Дани
|
Гр.турнир
|
Англия — 1:2
|
Рэй Клеменс
|
Вратарь
|
20.06.1984
|
Лобо Карраско
|
Гр.турнир
|
ФРГ — 0:1
|
Тони Шумахер
|
Вратарь
|
11.06.1988
|
Мичел
|
Гр.турнир
|
Дания — 3:2
|
Троэльс Расмуссен
|
Вратарь
|
25.06.2000
|
Рауль
|
1/4 финала
|
Франция — 1:2
|
Фабьен Бартез
|
Мимо
|
21.06.2016
|
Серхио Рамос
|
Гр.турнир
|
Хорватия — 1:2
|
Бранимир Субашич
|
Вратарь
|
19.06.2021
|
Жерар Морено
|
Гр.турнир
|
Польша — 1:1*
|
Войчех Щенсны
|
Штанга
* Матч продолжается.
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