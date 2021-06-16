Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал итог матча сборной России с Финляндией на Евро-2020 (1:0).

«Очень важная победа для России, — сказал Ярошик «СЭ». — Но в последние 30 минут я не получил никаких эмоций от игры. Ничего не там не было, я не видел никакого футбола. Мне казалось, что никто не хочет с мячом играть. Не было движения на получение мяча. Ожидал немного другую игру. В любом случае все впереди. Самая важная игра будет против Дании. Только после нее можно будет рассуждать о степени успеха этого турнира».

Ярошик также отметил, что сборная России имеет все шансы на выход из группы, несмотря на поражение от Бельгии (0:3) в первой игре.

«Конечно, сборная России может выйти из группы. По турнирной таблице, возможно, хватит и одного очка. Концовка в этой группе очень интересная. Думаю, что Дания, все-таки, по зубам России. Но пока Россия выглядит не очень. Я бы сказал — мертвая команда», — добавил Ярошик.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.