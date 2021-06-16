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Рюдигер не будет дисквалифицирован за попытку укусить Погба

19:11
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Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер избежал наказания за инцидент с Полем Погба, произошедший в игре Евро-2020 с Францией (0:1), сообщает Sky Sports.

В концовке первого тайма немец подошел к хавбеку «Манчестер Юнайтед» сзади, схватил его руками и попытался укусить. Погба обратился к судье Карлосу дель Серро Гранде, но тот не стал показывать Рюдигеру карточку.

УЕФА также решил не открывать расследование по данному эпизоду. Погба после игры заявил, что не хочет, чтобы Рюдигера дисквалифицировали.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи