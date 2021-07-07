Иньеста гордится сборной Испании, несмотря на поражение от Италии в 1/2 финала Евро-2020

Экс-игрок сборной Испании Андрес Иньеста похвалил испанскую команду после поражения от Италии в 1/2 финала Евро-2020. Испанцы проиграли в серии пенальти (2:4).

«Горжусь этой сборной. Поздравляю... Уверен, что эта команда доставит нам много радости», — написал Иньеста в Twitter.

Orgulloso de esta selecci?n. Muchas felicidades... estoy convencido de que este equipo nos va a dar much?simas alegr?as ?? ?? pic.twitter.com/CfezEvIp0I — Andr?s Iniesta (@andresiniesta8) July 7, 2021

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.