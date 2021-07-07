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Иньеста гордится сборной Испании, несмотря на поражение от Италии в 1/2 финала Евро-2020

06:20
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Экс-игрок сборной Испании Андрес Иньеста похвалил испанскую команду после поражения от Италии в 1/2 финала Евро-2020. Испанцы проиграли в серии пенальти (2:4).

«Горжусь этой сборной. Поздравляю... Уверен, что эта команда доставит нам много радости», — написал Иньеста в Twitter.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля