Луис Энрике после поражения от Италии похвалил Дани Ольмо

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после поражения от Италии в 1/2 финала Евро-2020 похвалил полузащитника Дани Ольмо.

«Дани Ольмо сегодня провел выдающийся матч. Я хотел убрать игрока от центральных защитников сборной Италии, и Ольмо это сделал. Он очень умен, показывает чрезвычайно интеллектуальный футбол. Чего нам не хватило — так это реализации, когда у нас были прекрасные моменты. Игроки прекрасно выполняли то, о чем мы их просили.

Дани Ольмо — очень важный игрок для нашей команды. Мне кажется, это игрок особенного таланта", — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.