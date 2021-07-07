Луис Энрике после поражения от Италии похвалил Дани Ольмо
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после поражения от Италии в 1/2 финала Евро-2020 похвалил полузащитника Дани Ольмо.
«Дани Ольмо сегодня провел выдающийся матч. Я хотел убрать игрока от центральных защитников сборной Италии, и Ольмо это сделал. Он очень умен, показывает чрезвычайно интеллектуальный футбол. Чего нам не хватило — так это реализации, когда у нас были прекрасные моменты. Игроки прекрасно выполняли то, о чем мы их просили.
Дани Ольмо — очень важный игрок для нашей команды. Мне кажется, это игрок особенного таланта", — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/
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