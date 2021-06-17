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Игроки сборной России проводят восстановительные мероприятия после матча с Финляндией

18:53
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Сборная России восстанавливается после матча Евро-2020 с Финляндией (1:0) на базе в «Новогорске», сообщает 17 июня официальный Telegram-команды.

Десять футболистов, не игравших с Финляндией, занимались на поле. Остальные — вне его. В восстановительную программу входят медицинские процедуры, массаж, сауна и индивидуальная работа. В пятницу тренировка сборной запланирована на 11.30.

Следующий матч на турнире россияне проведут против команды Дании. Игра состоится 21 июня в Копенгагене. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/795

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