Игроки сборной России проводят восстановительные мероприятия после матча с Финляндией

Сборная России восстанавливается после матча Евро-2020 с Финляндией (1:0) на базе в «Новогорске», сообщает 17 июня официальный Telegram-команды.

Десять футболистов, не игравших с Финляндией, занимались на поле. Остальные — вне его. В восстановительную программу входят медицинские процедуры, массаж, сауна и индивидуальная работа. В пятницу тренировка сборной запланирована на 11.30.

Следующий матч на турнире россияне проведут против команды Дании. Игра состоится 21 июня в Копенгагене. Начало в 22.00 по московскому времени.