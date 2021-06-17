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Канчельскис: «Сравнение Украины и России? Обе сборные себя хорошо показывают»

18:44
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Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о победе сборной Украины над Македонией (2:1) на чемпионате Европы.

«Я родился в СССР в Украине. Конечно, я за неё болею. Давайте не будем сравнивать сборные России и Украины. Футбол покажет, кто сильнее. Если сойдутся на футбольном поле, тогда будем рассуждать кто лучше. Обе сборные хорошо себя показывают. Надо смотреть, что будет дальше по игре» — сказал Канчельскис «СЭ».

Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. В третьем туре 21 июня Украина сыграет с Австрией.

Украина — Македония

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