Игроки сборной Италии не планируют вставать на колено перед матчем с Австрией в 1/8 финала Евро
Игроки сборной Италии не планируют вставать на колено перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с Австрией, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, итальянцы встанут на колено из солидарности, если другая команда сделает это, но они по-прежнему считают, что с расизмом нужно бороться иным способом.
Также сообщается, что сборная Австрии не запрашивала время до начала матча для этой акции, поэтому арбитр встречи Энтони Тейлор не будет делать паузу.
Акция коленопреклонения в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны») вызвала горячие споры еще до начала чемпионата Европы.
Матч Италия — Австрия пройдет 26 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю