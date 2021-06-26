Игроки сборной Италии не планируют вставать на колено перед матчем с Австрией в 1/8 финала Евро

Игроки сборной Италии не планируют вставать на колено перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с Австрией, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянцы встанут на колено из солидарности, если другая команда сделает это, но они по-прежнему считают, что с расизмом нужно бороться иным способом.

Также сообщается, что сборная Австрии не запрашивала время до начала матча для этой акции, поэтому арбитр встречи Энтони Тейлор не будет делать паузу.

Акция коленопреклонения в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны») вызвала горячие споры еще до начала чемпионата Европы.

Матч Италия — Австрия пройдет 26 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.