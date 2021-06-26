Уэльс — Дания: прогноз Александра Самедова на матч 1/8 финала Евро-2020
Экс-игрок сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Уэльса и Дании.
«Это уже 1/8 финала чемпионата Европы, к этому матчу сборные подойдут максимально аккуратно, так как права на ошибку больше нет. Будут играть две абсолютно равные команды, нам стоит ожидать интересной игры. В обеих сборных есть футболисты, которые играют в топ-лигах. С первых минут никто сразу атаковать не побежит, думаю, что и те, и те начнут матч очень аккуратно. В этой встрече сыграет фактор первого забитого мяча. Фаворита в этом матче точно нет, шансы 50 на 50», — сказал Самедов «СЭ».
Матч Уэльс — Дания состоится 26 июня в Амстердаме. Начало — в 19:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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