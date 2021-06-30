Игнатьев о возможном увольнении Черчесова: «Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше»

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев по итогам заседания рассказал о выступлении главного тренера сборной России Станислава Черчесова с отчетом по игре на чемпионате Европы-2020.

«Технический комитет сформулировал мнение о дальнейшей работе Черчесова. Сборная России 1 сентября будет играть с Хорватией. У нового тренера не будет возможности для ознакомительной работы. Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше. Во-первых, состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне. А во-вторых, новому тренеру не хватит времени даже на то, чтобы просто познакомиться с командой», — сказал Игнатьев «СЭ».

«Главный тренер сборной Станислав Черчесов дал детальную и развернутую картину подготовки нашей команды к чемпионату Европы. Было рассказано о каждом тренировочном дне сборов, направленности и насыщенности тренировочных занятий. Главный тренер делал акцент на возможностях команды игры в обороне, атаке и переходной фазе. Много разговоров было о специальных вопросах — как готовились команды к конкретным матчам. Были детализированы некоторые проблемы в физической подготовке отдельных игроков. Это был профессиональный разговор. В целом мне все понравилось. Станислав Саламович сделал хороший доклад, изложил все мысли на бумагу», — отметил Игнатьев.

Также руководитель заявил, что состояние российского футбола переживает не лучшее состояние.

«У Хиддинка был хороший результат на Евро-2008. Смотря на это понимаешь, что за ним стояли имена, которые играли в больших европейских командах. Нам нужно искать не локальные, а глубинные причины неудовлетворительного состояния нашего современного футбола. Они заключаются в том, что наши команды не удачно выступили в еврокубках. Молодёжная команда уступила сборным Франции и Дании в отборочном цикле. Юношеские сборные тоже не блещут не только результатами, но и качеством подготовки кадров», — добавил Игнатьев.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).