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Сегодня, 09:04

Конате — о матче с Грецией: «Мы думали об отпуске, но в итоге взяли три очка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Франции Ибраима Конате подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против сборной Греции (1:0).

«Мы все думали об отпуске, но в итоге взяли три очка. Я бы хотел, чтобы мы забили больше голов, но самое главное — это победа. Вся команда накопила много усталости за сезон, и теперь все позади, мы счастливы. Мы не можем добиться большего в плане результатов — четыре победы в четырех матчах», — приводит слова Конате RMC Sport.

Франция с 12 очками в четырех матчах занимает первое место в группе B. Французы продлили беспроигрышную серию в отборах на Евро до 11 матчей: у них 9 побед и 2 ничьи.

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