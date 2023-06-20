Нападающий сборной Казахстана Аймбетов: «Благодарен всем ребятам. Была сложная игра»

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в матче 4-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024.

27-летний нападающий отметился забитым мячом на 88-й минуте матча.

«Благодарен всем ребятам. Была сложная игра. Благодаря Аллаху добыли победу. Посмотрел потом гол на повторе — отлично получилось. Очень рад, что так сложилось. Как говорится, в футболе все решают миллисекунды. Сам не думал, что так получится (улыбается). В голове настраивал себя: «Я протащу, я протащу», — приводит слова Аймбетова Meta-ratings.kz.

Казахстан с 9 баллами занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).