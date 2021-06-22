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Хорватия — Шотландия: Перишич увеличил преимущество хорватов

22 июня 2021, 23:37
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Сборная Хорватии забила еще один мяч в ворота сборной Шотландии на Евро-2020.

На 77-й минуте отличился Иван Перишич. Счет матча — 3:1 в пользу хорватов.

Хорватия — Шотландия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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