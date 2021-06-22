Хорватия — Шотландия: Перишич увеличил преимущество хорватов
22 июня 2021, 23:37
Сборная Хорватии забила еще один мяч в ворота сборной Шотландии на Евро-2020.
На 77-й минуте отличился Иван Перишич. Счет матча — 3:1 в пользу хорватов.
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