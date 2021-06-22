Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Шотландия впервые за 25 лет забила на чемпионате Европы

23:34

Сборной Шотландии впервые за 25 лет удалось забить в финальном турнире чемпионата Европы. В матче с Хорватией отличился Каллум Макгрегор. Он забил на 42-й минуте.

В последний раз шотландцы забивали на Евро в 1996 году. Тогда они обыграли Швейцарию (1:0) благодаря голу Алли Маккойста на 36-й минуте.

По ходу второго тайма Хорватия ведет 2:1.

Опрос

проголосовало: 2563
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: итоговая таблица группы России
Регламент плей-офф Евро-2020: условия выхода из группы, расписание и правила игр на вылет
Плющенко о Черчесове: «Он молодец, к нему нет вопросов»
Евро-2020: расписание и результаты матчей 22 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи