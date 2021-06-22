Шотландия впервые за 25 лет забила на чемпионате Европы
23:34
Сборной Шотландии впервые за 25 лет удалось забить в финальном турнире чемпионата Европы. В матче с Хорватией отличился Каллум Макгрегор. Он забил на 42-й минуте.
В последний раз шотландцы забивали на Евро в 1996 году. Тогда они обыграли Швейцарию (1:0) благодаря голу Алли Маккойста на 36-й минуте.
По ходу второго тайма Хорватия ведет 2:1.
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