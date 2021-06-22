Шотландия впервые за 25 лет забила на чемпионате Европы

Сборной Шотландии впервые за 25 лет удалось забить в финальном турнире чемпионата Европы. В матче с Хорватией отличился Каллум Макгрегор. Он забил на 42-й минуте.

В последний раз шотландцы забивали на Евро в 1996 году. Тогда они обыграли Швейцарию (1:0) благодаря голу Алли Маккойста на 36-й минуте.

По ходу второго тайма Хорватия ведет 2:1.