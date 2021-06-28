Хорватия и Испания сыграли самый результативный матч на Евро-2020

Испания обыграла Хорватию (5:3 д. в.) в 1/8 финала Евро-2020. На двоих команды забили восемь мячей. Это самый результативный матч на этом турнире.

В составе испанцев отличились Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта, Ферран Торрес, Альваро Мората и Микель Ойярсабаль. У хорватов забивали Мислав Оршич и Марио Пашалич, а Педри забил в свои ворота.

В 1/4 финала испанцы сыграют с победителем матча Франция — Швейцария.