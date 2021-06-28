Эден Азар и Кевин де Брейне рискуют пропустить четвертьфинал Евро-2020
21:34
Сборная Бельгии сообщила подробности по составу перед матчем четвертьфинала Евро, сообщает Sky Sports.
Нападающий Эден Азар и полузащитник Кевин де Брейне, не доигравшие матч 1/8 финала с Португалией (1:0), избежали серьезных травм. Но пока их участие в матче 2 июля остается под большим сомнением.
Де Брейне травмировался в начале второго тайма после подката соперника. Азар повредил заднюю поверхность бедра в конце матча.
Бельгия победила Португалию и вышла на Италию. До игры осталось четыре дня.
Опрос
проголосовало: 3266Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Бельгия или Италия?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю