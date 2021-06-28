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Эден Азар и Кевин де Брейне рискуют пропустить четвертьфинал Евро-2020

21:34
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Сборная Бельгии сообщила подробности по составу перед матчем четвертьфинала Евро, сообщает Sky Sports.

Нападающий Эден Азар и полузащитник Кевин де Брейне, не доигравшие матч 1/8 финала с Португалией (1:0), избежали серьезных травм. Но пока их участие в матче 2 июля остается под большим сомнением.

Де Брейне травмировался в начале второго тайма после подката соперника. Азар повредил заднюю поверхность бедра в конце матча.

Бельгия победила Португалию и вышла на Италию. До игры осталось четыре дня.

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Иван Шитик все материалы автора
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