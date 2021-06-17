Хабиб: «Черчесов должен отвечать на все вопросы журналистов. Потому что в России футбол смотрят везде»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Казахстане прокомментировал тот факт, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отвечает не на все вопросы, которые ему задают журналисты.

«Думаю, что он не отвечает, потому что у него было много скандальных интервью, — сказал Нурмагомедов. — Мне кажется, он устал от этого. Но я думаю, что он должен отвечать [на вопросы журналистов]. Потому что сборная России по футболу — это не сборная России по тхэквондо, или по ММА, или еще что-то. Потому что футбол смотрят везде — от Камчатки до Калининграда. Чемпионаты Европы, чемпионаты мира, особенно когда сборная играет».

После поражения от Бельгии (0:3) россияне в среду, 16 июня, обыграли Финляндию (1:0). Третий матч в группе В чемпионата Европы-2020 — с Данией — сборная проведет в понедельник, 21 июня.

«Думаю, что отвечать ему надо, конечно. Надо отвечать, — отметил боец. — Потому что столько людей болеют, переживают. Они [футболисты и тренеры сборная России] несут ответственностью перед общественностью. А так — это его выбор. Как-то критиковать его... Но я бы отвечал. Я был бы предельно откровенен, отвечал бы на вопросы».