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Украина — Македония: македонцы отыграли один мяч в матче Евро-2020

17:13
Украина — Македония. Фото сайт УЕФА
Украина — Македония. Фото сайт УЕФА
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Сборная Северной Македонии отыграла один мяч в матче Евро-2020 против Украины.

Отличился Эзган Алиоски, который удачно сыграл на добивании после того, как не смог реализовать пенальти. Счет матча — 2:1 в пользу украинцев.

Команды выступают в группе С, вместе с такими сборными, как Нидерланды и Австрия.

Украина — Македония

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