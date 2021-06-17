Сборная Северной Македонии отыграла один мяч в матче Евро-2020 против Украины.

Отличился Эзган Алиоски, который удачно сыграл на добивании после того, как не смог реализовать пенальти. Счет матча — 2:1 в пользу украинцев.

Команды выступают в группе С, вместе с такими сборными, как Нидерланды и Австрия.