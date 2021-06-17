Украина — Македония: македонцы отыграли один мяч в матче Евро-2020
17:13
Сборная Северной Македонии отыграла один мяч в матче Евро-2020 против Украины.
Отличился Эзган Алиоски, который удачно сыграл на добивании после того, как не смог реализовать пенальти. Счет матча — 2:1 в пользу украинцев.
Команды выступают в группе С, вместе с такими сборными, как Нидерланды и Австрия.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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