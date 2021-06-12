Гюнеш признал, что Италия была сильнее Турции

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш после поражения от Италии (0:3) в матче Евро-2020 отметил, что это был не день турецкой команды.

«Это был не наш день. Сразу стали терять мяч, совершенно не шли вперед. Италия сегодня была сильнее, поэтому мы и проиграли. Но это турнир, и впереди еще два матча. Теперь будем готовиться к матчу против Уэльса», — цитирует пресс-служба УЕФА Гюнеша.

В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.