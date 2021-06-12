Спинаццола считает, что Италия отлично сыграла с Турцией
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола оценил игру своей команды в матче Евро-2020 со сборной Турции (3:0).
«Нас пробрало до мурашек, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 12 июня. — Отлично отыграли. Мы проявили терпение, хорошо комбинировали.
Все началось еще в автобусе на пути к стадиону. Мурашки побежали уже при одном виде многочисленных болельщиков».
Спинаццола был признан лучшим игроком матча. Голы забивали Мерих Демирал (в свои ворота), Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024447--turkey-vs-italy/
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