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Гюнеш — о поражении Турции от Уэльса: «У нас было много шансов, но не смогли реализовать их»

21:58
Шенол Гюнеш. Фото AFP
Шенол Гюнеш. Фото AFP
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Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал поражение команды в матче с Уэльсом (0:2) во 2-ом туре группового этапа Евро-2020.

«Сегодня Уэльс хорошо начал матч, но мы смогли найти свой темп и выровнять игру. У команды было много шансов, но мы не смогли сравнять счет.

Уэльс провел отличный матч. Они эффективно проводили атаки. Теперь у них есть хорошие шансы выйти из группы после этой победы», — приводит слова Гюнеша официальный сайт УЕФА.

Уэльс набрал четыре очка и лидирует в группе А. У Турции ноль очков и последняя позиция. 16 июня в 22:00 пройдет еще один матч группы А Италия — Швейцария.

В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024457--turkey-vs-wales/

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