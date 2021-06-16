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Рэмси назвал заслуженной победу сборной Уэльса в матче Евро-2020 с Турцией

21:46
Аарон Рэмси. Фото AFP
Аарон Рэмси. Фото AFP
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Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Турцией (2:0).

«Я почувствовал легкое облегчение. До гола у меня было два шанса забить, но первый тайм сегодня был великолепен, мы действительно доминировали. Во втором тайме мы показали отличный характер и, думаю, полностью заслужили победу.

Пенальти был важным моментом, но мы не запаниковали и усердно работали. Сейчас мы имеем прекрасную возможность. Нам предстоит еще одна большая игра, но сейчас мы находимся в хорошей позиции», — цитирует Рэмси официальный сайт УЕФА.

Уэльс набрал четыре очка и лидирует в группе А. У Турции ноль очков и последняя позиция. 16 июня в 22:00 пройдет еще один матч группы А Италия — Швейцария.

В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024457--turkey-vs-wales/

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