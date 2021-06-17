Лукаку признал, что Бельгия играла истерично в матче с Данией
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку подвел итоги матча чемпионата Европы против Дании (2:1).
«Мы играли истерично, в том числе и я сам. Нужно честно в этом признаться. Показали не тот уровень игры, которого от нас ожидают, но излишне драматизировать это тоже не стоит. Сборная Дании сенсационно провела матч. Это была хорошая проверка на прочность — мы вышли из группы», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Бельгийцы набрали шесть очков и лидируют в группе В. Команда досрочно вышла в плей-офф. У Дании ноль очков и последняя позиция.
Второй идет сборная России, третьей — сборная Финляндии. У этих команд по три очка.
В третьем туре 21 июня Дания сыграет с Россией, а Бельгия — с Финляндией.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/
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