Лукаку признал, что Бельгия играла истерично в матче с Данией

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку подвел итоги матча чемпионата Европы против Дании (2:1).

«Мы играли истерично, в том числе и я сам. Нужно честно в этом признаться. Показали не тот уровень игры, которого от нас ожидают, но излишне драматизировать это тоже не стоит. Сборная Дании сенсационно провела матч. Это была хорошая проверка на прочность — мы вышли из группы», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Бельгийцы набрали шесть очков и лидируют в группе В. Команда досрочно вышла в плей-офф. У Дании ноль очков и последняя позиция.

Второй идет сборная России, третьей — сборная Финляндии. У этих команд по три очка.

В третьем туре 21 июня Дания сыграет с Россией, а Бельгия — с Финляндией.