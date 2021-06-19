Главный тренер Венгрии доволен результатом матча с Францией на Евро

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Франции (1:1).

«Моя команда провела исключительный матч по тактике, играла храбро и всем сердцем. Я могу только поблагодарить ребят. Сегодня многие тренеры уверены, что команда побеждает благодаря тактике тренера. Они ошибаются. Главные действующие лица — всегда игроки. Сегодня они сыграли выше всяческих похвал. Это было невообразимо.

Знали, что будут трудные отрезки в этом матче. Мы работаем, чтобы можно было держаться, когда дела на поле складываются не так, как нам этого хотелось бы. У нас есть игроки, которые преданы своему делу и каждый день усердно работают, чтобы стать лучше. У команды есть предел, но это действительно хорошее предзнаменование на будущее", — цитирует Росси официальный сайт УЕФА.

Франция набрала 4 очка и занимает первого место в группе F, Венгры набрали первое очко на турнире и поднялись на третью строчку.