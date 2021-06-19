Главный тренер Венгрии доволен результатом матча с Францией на Евро
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Франции (1:1).
«Моя команда провела исключительный матч по тактике, играла храбро и всем сердцем. Я могу только поблагодарить ребят. Сегодня многие тренеры уверены, что команда побеждает благодаря тактике тренера. Они ошибаются. Главные действующие лица — всегда игроки. Сегодня они сыграли выше всяческих похвал. Это было невообразимо.
Знали, что будут трудные отрезки в этом матче. Мы работаем, чтобы можно было держаться, когда дела на поле складываются не так, как нам этого хотелось бы. У нас есть игроки, которые преданы своему делу и каждый день усердно работают, чтобы стать лучше. У команды есть предел, но это действительно хорошее предзнаменование на будущее", — цитирует Росси официальный сайт УЕФА.
Франция набрала 4 очка и занимает первого место в группе F, Венгры набрали первое очко на турнире и поднялись на третью строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024465--hungary-vs-france/
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