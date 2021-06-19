Сборная Германии забила еще один мяч в ворота сборной Португалии на Евро-2020. Отличился Робин Гозенс. После этого его сразу заменили.

Футболист точно пробил головой на 60-й минуте. Для игрока «Аталанты» это первый мяч на Евро. Матч проходит в Мюнхене (Германия).

До этого у португальцев отличился Криштиану Роналду. Немцы забивали благодаря автоголам Рубена Диаша и Рафаэла Геррейру, а также точном удару Кая Хаверца.