Главный тренер «Северстали» Разин поздравил Украину с выходом в 1/4 финала Евро-2020
09:45
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поздравил сборную Украины по футболу с победой над Швецией (2:1 доп.вр.) в 1/8 финала Евро-2020.
«Поздравляю сборную Украины и Андрея Шевченко с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы!» — написал в сторис своего Instagram Разин.
Сторис Андрея Разина. Фото Instagram
Сборная Украины впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. В четвертьфинале украинцы сыграют со сборной Англии. Встреча состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).
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