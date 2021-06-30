Главный тренер «Северстали» Разин поздравил Украину с выходом в 1/4 финала Евро-2020

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поздравил сборную Украины по футболу с победой над Швецией (2:1 доп.вр.) в 1/8 финала Евро-2020.

«Поздравляю сборную Украины и Андрея Шевченко с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы!» — написал в сторис своего Instagram Разин.

Сторис Андрея Разина. Фото Instagram

Сборная Украины впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. В четвертьфинале украинцы сыграют со сборной Англии. Встреча состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).