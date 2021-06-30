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Шевченко — о травме Беседина в матче со Швецией: «Надеемся, коленные связки не повреждены»

09:34
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался об инциденте с травмой нападающего Артема Беседина в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией (2:1).

29&nbsp;июня. Глазго. Швеция&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 2:1 д.в. 121-я минута. Артем Довбик (справа) празднует победный гол.Почему Украина выше Франции и Португалии на Евро-2020

«Что касается травмы Артема Беседина, то врач его осмотрел. Надеемся, коленные связки не повреждены. Удар был очень серьезным. Мы расстроены этим моментом. Действительно, в футболе такое случается. Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть с Англией еще и за Беседина», — приводит официальный сайт УАФ слова Шевченко.

Тренер отметил, что пока серьезность травмы Беседина неизвестна.

«Сейчас, после матча, столько эмоций и всего остального. Врачи больше занимались Бесединым. Утром поймем, в каком состоянии он и другие футболисты. Матч был жестким, непростым, много столкновений, особенно в концовке. Все понимали, что стоит на кону. Обе команды не хотели уступать, поэтому было столько единоборств», — подытожил разговор Шевченко.

Инцидент произошел на 98-й минуте матча. Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон въехал с подката прямой ногой в колено Беседина, за что был удален. Украинец не смог продолжать играть.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.

Дополнительная информация:

https://uaf.ua/article/42642

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