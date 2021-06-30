Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался об инциденте с травмой нападающего Артема Беседина в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией (2:1).

«Что касается травмы Артема Беседина, то врач его осмотрел. Надеемся, коленные связки не повреждены. Удар был очень серьезным. Мы расстроены этим моментом. Действительно, в футболе такое случается. Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть с Англией еще и за Беседина», — приводит официальный сайт УАФ слова Шевченко.

Тренер отметил, что пока серьезность травмы Беседина неизвестна.

«Сейчас, после матча, столько эмоций и всего остального. Врачи больше занимались Бесединым. Утром поймем, в каком состоянии он и другие футболисты. Матч был жестким, непростым, много столкновений, особенно в концовке. Все понимали, что стоит на кону. Обе команды не хотели уступать, поэтому было столько единоборств», — подытожил разговор Шевченко.

Инцидент произошел на 98-й минуте матча. Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон въехал с подката прямой ногой в колено Беседина, за что был удален. Украинец не смог продолжать играть.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.