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Главный тренер сборной Шотландии прокомментировал поражение от Чехии

20:15
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Чехии (0:2).

«Это ценный опыт. Мы приехали сюда не учиться, но каждый матч дает пищу для размышлений. Нужно делать выводы и пользоваться своими шансами, когда их получаешь», — цитирует тренера сайт УЕФА.

Чехи набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D, где также выступают команды Англии и Хорватии. 13 июня сборная Англии в Лондоне обыграла хорватов со счетом 1:0. В следующем туре чехи в Глазго сыграют с хорватами, а шотландцы в Лондоне встретятся с англичанами. Обе игры пройдут 18 июня.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024452--scotland-vs-czech-republic/postmatch/report/

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