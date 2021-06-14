Главный тренер сборной Шотландии прокомментировал поражение от Чехии

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Чехии (0:2).

«Это ценный опыт. Мы приехали сюда не учиться, но каждый матч дает пищу для размышлений. Нужно делать выводы и пользоваться своими шансами, когда их получаешь», — цитирует тренера сайт УЕФА.

Чехи набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D, где также выступают команды Англии и Хорватии. 13 июня сборная Англии в Лондоне обыграла хорватов со счетом 1:0. В следующем туре чехи в Глазго сыграют с хорватами, а шотландцы в Лондоне встретятся с англичанами. Обе игры пройдут 18 июня.