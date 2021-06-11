Главный тренер сборной Бельгии надеется насладиться игрой Евро-2020 с Россией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем 1-го тура чемпионата Европы против России назвал свою команду конкурентоспособной.

— Как вообще ощущения перед турниром?

— Мы знаем, что иногда перед турниром не всегда чувствуем, что происходит. Но после того как мы приземлились в Санкт-Петербург, почувствовали, что все стало реальностью. Надеюсь, завтра будем наслаждаться игрой. Мы конкурентоспособная команда.

— Как вы выстроите оборону на завтра?

— Надо учитывать все три матча. На этой стадии многие игроки имеют хороший опыт игры друг с другом, нам нужно использовать сильные стороны каждого футболиста по максимуму.

— Не думаете, что от Бельгии ожидают слишком многого на турнире?

— Последние три года мы хорошо играли. Да, есть рейтинг ФИФА, но он для нас это ничего не меняет. У нас хорошая и опытная команда. Завышенные ожидания не станут проблемой для нас.

Матч Бельгия — Россия состоится в Санкт-Петербурге 12 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

(Гоша Чернов)