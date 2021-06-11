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Бэйл рассказал о задаче сборной Уэльса на Евро-2020

18:24
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Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о том, какие цели ставит перед собой команда на турнире.

«Мы идем от матча к матчу, — цитирует форварда официальный сайт УЕФА 11 июня. — Для нас главное — выйти из группы. Мы должны как следует потрудиться в матчах с тремя трудными командами, и тогда все получится. На этом турнире каждый матч трудный. Италия много раз добивалась успеха, Швейцария входит в десятку лучших команд в мире. Турция недавно обыгрывала большие команды. Впереди у нас трудные матчи. Я не могу выделить какую-то одну игру, все они трудные.

Как и в прошлый раз, мы хотели участвовать в турнире и смотреть матчи. И у нас будет возможность посмотреть матчи, увидеть, как играют наши соперники и получить о них представление. Мы будем смотреть матчи все вместе, одной командой. У нас есть варианты, и это очень хорошо. Если дела пойдут не слишком хорошо, мы сможем изменить ситуацию. Нам нравится сосредотачиваться на себе. Мы любим подсматривать и за соперниками, но в первую очередь предпочитаем концентрироваться на том, что делаем мы.

Носить капитанскую повязку — уже большая честь. А я буду вести за собой страну на крупном турнире — это будет один из самых запоминающихся моментов в моей карьере. Что касается командного духа, я не собираюсь ничего говорить, все случится естественным образом по ходу игры. Не важно, кто будет забивать голы. Лишь результат имеет значение. Знаю, что не забивал, но я сделал шесть или семь голевых передач в то время. Я хорошо знаю, где находятся ворота. Надеюсь, я смогу воспользоваться своими шансами на этом турнире».

Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024448--wales-vs-switzerland/

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