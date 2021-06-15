Германия первой проведет 50 матчей на чемпионатах Европы
Матч первого тура чемпионата Европы-2020 против Франции станет для сборной Германии 50-м на континентальных первенствах.
Команда Йоахима Лева, лидирующая по количеству участий и побед в турнире, первой достигнет полусотенной отметки. Ближайший преследователь по матчам — сборная Испании — провела 41 встречу. Кстати, по числу побед второе место за Германией занимает ее сегодняшний соперник — сборная Франции, на счету которой 20 выигранных встреч, при 26 у немцев.
Лидеры по матчам на чемпионатах Европы:
|
Команда
|
Участия
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% побед
|
Германия
|
13*
|
49
|
26
|
12
|
11
|
72-48
|
90
|
53,06
|
Испания
|
11
|
41
|
19
|
12
|
10
|
55-36
|
69
|
46,34
|
Франция
|
10*
|
39
|
20
|
9
|
10
|
62-44
|
69
|
51,28
|
Италия
|
10
|
39
|
17
|
16
|
6
|
42-27
|
67
|
43,56
|
Португалия
|
8*
|
35
|
18
|
9
|
8
|
49-31
|
63
|
51,43
|
Голландия
|
10
|
36
|
18
|
8
|
10
|
60-39
|
62
|
50,00
|
СССР/СНГ/Россия
|
12
|
34
|
12
|
7
|
15
|
38-48
|
43
|
35,29
|
Чехословакия/Чехия
|
10
|
33
|
14
|
6
|
13
|
44-43
|
48
|
42,42
|
Англия
|
10
|
32
|
11
|
11
|
10
|
41-35
|
44
|
34,38
|
Дания
|
9
|
28
|
7
|
6
|
15
|
30-44
|
27
|
25,00
Матч Франция — Германия на Евро-2020 состоится сегодня, 15 июня, в 22.00 (мск).
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