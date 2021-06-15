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Германия первой проведет 50 матчей на чемпионатах Европы

14:30
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Матч первого тура чемпионата Европы-2020 против Франции станет для сборной Германии 50-м на континентальных первенствах.

Команда Йоахима Лева, лидирующая по количеству участий и побед в турнире, первой достигнет полусотенной отметки. Ближайший преследователь по матчам — сборная Испании — провела 41 встречу. Кстати, по числу побед второе место за Германией занимает ее сегодняшний соперник — сборная Франции, на счету которой 20 выигранных встреч, при 26 у немцев.

Лидеры по матчам на чемпионатах Европы:

Команда

Участия

И

В

Н

П

М

О

% побед

Германия

13*

49

26

12

11

72-48

90

53,06

Испания

11

41

19

12

10

55-36

69

46,34

Франция

10*

39

20

9

10

62-44

69

51,28

Италия

10

39

17

16

6

42-27

67

43,56

Португалия

8*

35

18

9

8

49-31

63

51,43

Голландия

10

36

18

8

10

60-39

62

50,00

СССР/СНГ/Россия

12

34

12

7

15

38-48

43

35,29

Чехословакия/Чехия

10

33

14

6

13

44-43

48

42,42

Англия

10

32

11

11

10

41-35

44

34,38

Дания

9

28

7

6

15

30-44

27

25,00

Матч Франция — Германия на Евро-2020 состоится сегодня, 15 июня, в 22.00 (мск).

Франция — Германия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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