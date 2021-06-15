Германия первой проведет 50 матчей на чемпионатах Европы

Матч первого тура чемпионата Европы-2020 против Франции станет для сборной Германии 50-м на континентальных первенствах.

Команда Йоахима Лева, лидирующая по количеству участий и побед в турнире, первой достигнет полусотенной отметки. Ближайший преследователь по матчам — сборная Испании — провела 41 встречу. Кстати, по числу побед второе место за Германией занимает ее сегодняшний соперник — сборная Франции, на счету которой 20 выигранных встреч, при 26 у немцев.

Лидеры по матчам на чемпионатах Европы:

Команда Участия И В Н П М О % побед Германия 13* 49 26 12 11 72-48 90 53,06 Испания 11 41 19 12 10 55-36 69 46,34 Франция 10* 39 20 9 10 62-44 69 51,28 Италия 10 39 17 16 6 42-27 67 43,56 Португалия 8* 35 18 9 8 49-31 63 51,43 Голландия 10 36 18 8 10 60-39 62 50,00 СССР/СНГ/Россия 12 34 12 7 15 38-48 43 35,29 Чехословакия/Чехия 10 33 14 6 13 44-43 48 42,42 Англия 10 32 11 11 10 41-35 44 34,38 Дания 9 28 7 6 15 30-44 27 25,00

Матч Франция — Германия на Евро-2020 состоится сегодня, 15 июня, в 22.00 (мск).