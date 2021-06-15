Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о подготовке команды к матчу группы B Евро-2020 по футболу против Финляндии.

— Критика после игры с Бельгией? У нас большая страна, у всех есть право высказать свое мнение. Отвечу на этот вопрос иначе. После поражения от Бельгии поступали сообщения со словами поддержки, что у нас все впереди. Хочется говорить именно о положительных моментах, и мы благодарны тем людям, которые верят в нас.

— Что знаете о нападающих сборной Финляндии — Пукки и Похьянпало?

— Знаю, что они нападающие. Про Пукки знаю больше. Он классный футболист, забил много мячей, в том числе в предыдущем сезоне. По игре с Данией видел, что он агрессивен, настойчив, старается забивать, в штрафной умеет играть. Опасный форвард, — сказал Джикия.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.