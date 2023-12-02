Германия и Шотландия сыграют в матче открытия Евро-2024

В Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) проходит жеребьевка финальной стадии Евро-2024.

В матче открытия турнира сборная Германии встретится с Шотландией. Встреча пройдет 14 июня в Мюнхене.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Финал турнира пройдет в Берлине.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию жеребьевки финальной стадии Евро-2024.