Определен состав групп Евро-2024: Франция — в группе с Нидерландами, Италия — с Испанией
Состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2024
В Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2024.
Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Победитель стыковых матчей — Путь A, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель стыковых матчей — Путь B
Группа F: Турция, Победитель стыковых матчей — Путь C, Португалия, Чехия
Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Финал турнира пройдет в Берлине.
Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).
«СЭ» проводил текстовую трансляцию жеребьевки финальной стадии Евро-2024.
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