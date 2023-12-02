В Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2024.

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Победитель стыковых матчей — Путь A, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель стыковых матчей — Путь B

Группа F: Турция, Победитель стыковых матчей — Путь C, Португалия, Чехия

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Финал турнира пройдет в Берлине.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

«СЭ» проводил текстовую трансляцию жеребьевки финальной стадии Евро-2024.