Франк де Бур ушел с поста главного тренера сборной Нидерландов
17:39
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Франк де Бур покинул своей пост, сообщает Королевский футбольный союз в Twitter. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Большинство членов правления Королевского футбольного союза Нидерландов недовольны результатами сборной под руководством де Бура.
27 июня сборная Нидерландов уступила команде Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2. На групповом этапе команда выиграла все три матча. Текущий розыгрыш чемпионата Европы стал первым международным турниром для сборной Нидерландов с 2014 года.
51-летний де Бур возглавлял сборную Нидерландов с 2020 года.
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