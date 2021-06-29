Франк де Бур ушел с поста главного тренера сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Франк де Бур покинул своей пост, сообщает Королевский футбольный союз в Twitter. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Большинство членов правления Королевского футбольного союза Нидерландов недовольны результатами сборной под руководством де Бура.

27 июня сборная Нидерландов уступила команде Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2. На групповом этапе команда выиграла все три матча. Текущий розыгрыш чемпионата Европы стал первым международным турниром для сборной Нидерландов с 2014 года.

51-летний де Бур возглавлял сборную Нидерландов с 2020 года.