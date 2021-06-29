Франк де Бур будет уволен с поста главного тренера сборной Голландии

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур будет вынужден оставить свой пост, сообщает AD.

В настоящий момент местный Королевский футбольный союз ведет переговоры о расторжении трудового договора. Сборная Голландии продолжит отбор на чемпионат мира 2022 года под руководством другого специалиста.

Франк де Бур успел провести на должности главного тренера сборной Голландии 15 матчей. В них команда отпраздновала 8 побед при 4 ничьих и 3 поражениях.

Напомним, сборная Голландии на Евро-2020 уверенно вышла из группы, но в 1/8 финала проиграла Чехии со счетом 0:2.