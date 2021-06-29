Форвард сборной Франции Карим Бензема был заменен в начале дополнительного времени матча 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии. Он покинул поле, прихрамывая. Вместо него на 93-й минуте вышел Оливье Жиру.

Бензема в этой игре сделал дубль. Счет матча на данный момент ничейный — 3:3.