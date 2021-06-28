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Швейцарцы отыгрались с 1:3 против Франции, в матче будет дополнительное время

28 июня 2021, 23:56
Гол Хариса Сеферовича. Фото AFP
Гол Хариса Сеферовича. Фото AFP
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Сборная Швейцарии смогла сравнять счет в концовке матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции. Швейцарцы уступали 1:3, но смогли сделать счет равным — 3:3.

Швейцарцы повели после гола Хариса Сеферовича на 15-й минуте. Они могли вести 2:0, но Рикардо Родригес не реализовал пенальти — его удар отразил Уго Льорис.

После этого дубль у французов сделал Карим Бензема, а Поль Погба красивым дальним ударом забил третий мяч. Сеферович забил свой второй мяч в этой игре на 81-й минуте. Сравнял результат на 90-й минуте Марио Гавранович.

Команды сыграют дополнительное время. Если и оно завершится вничью, будет назначена серия пенальти. В 1/4 финала победитель сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге.

Франция — Швейцария

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