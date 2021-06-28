Франция — Швейцария: Погба увеличил перевес французов
23:34
Сборная Франции забила еще один гол в ворота Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020.
Дальним ударом в верхний угол на 75-й минуте отличился Поль Погба. Он забил на минуте.
Счет матча — 3:1 в пользу французов. До этого дубль сделал Карим Бензема.
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