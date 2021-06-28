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Франция — Швейцария: Погба увеличил перевес французов

23:34
Гол Поля Погба. Фото Getty Images
Гол Поля Погба. Фото Getty Images
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Сборная Франции забила еще один гол в ворота Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020.

Дальним ударом в верхний угол на 75-й минуте отличился Поль Погба. Он забил на минуте.

Счет матча — 3:1 в пользу французов. До этого дубль сделал Карим Бензема.

Франция — Швейцария

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