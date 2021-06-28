Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Франция — Швейцария: правильно ли назначен пенальти?

23:28
Теги:

На 52-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Франция — Швейцария арбитр Фернандо Андрес Рапаллини допустил ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота французов, чей защитник Бенжамен Павар в своей штрафной площади в подкате сбил Стивена Цубера.

В действия аргентинского рефери вмешался испанский видеоарбитр Хуан Мартинес Мунуэра, Рапаллини посмотрел запись случившегося на мониторе и правильно наказал Павара пенальти

Франция — Швейцария

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

5:3 в пользу футбола! Испания и Хорватия выдали лучший матч Евро-2020
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Комментатор Черданцев нелестно отозвался о Бельгии перед четвертьфиналом Евро с Италией
Стало известно, что Ибрагимович и Лукаку сказали друг другу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора
vs
0
Офсайд