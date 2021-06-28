На 52-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Франция — Швейцария арбитр Фернандо Андрес Рапаллини допустил ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота французов, чей защитник Бенжамен Павар в своей штрафной площади в подкате сбил Стивена Цубера.

В действия аргентинского рефери вмешался испанский видеоарбитр Хуан Мартинес Мунуэра, Рапаллини посмотрел запись случившегося на мониторе и правильно наказал Павара пенальти