Швейцария по пенальти обыграла Францию в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Франции переиграла Швейцарию в 1/8 финала чемпионата Европы. В первом тайме швейцарцы забили один мяч. После перерыва у них был шанс удовить преимущество, но Юго Ллорис отразил пенальти. После этого Карим Бензема оформил дубль, а затем ассистировал Полю Погба, который отправил мяч в девятку ворот швейцарцев. В концовке встречи сборной Швейцарии удалось отыграться, а на 91-й минуте сравнять счет.

Дополнительное время обошлось без голов. Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались швейцарцы. Следующим соперником будет Испания.

Чемпионат Европы

1/8 финала

Франция — Швейцария — 3:3 д.в. (0:1, 3:2, 0:0). Пенальти — 4:5

Голы: Сеферович, 15 (0:1). Бензема, 57 (1:1). Бензема, 59 (2:1). Погба, 75 (3:1). Сеферович, 81 (3:2). Гавранович, 90 (3:3).

Нереализованный пенальти: Родригес, 55 (вратарь).

Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Павар, Лангле (Коман, 46. Тюрам, 111), Погба, Рабьо, Канте, Бензема (Жиру, 93), Гризманн (Сиссоко, 88), Мбаппе.

Швейцария: Зоммер, Родригес (Мехмеди, 87), Видмер (Мбабу, 73), Эльведи, Аканджи, Шакири (Гавранович, 73), Джака, Цубер (Фасснахт, 79), Фройлер, Сеферович (Шер, 97), Эмболо (Варгас, 79).

Предупреждения: Варан, 30. Эльведи, 32. Родригес, 62. Джака, 76. Коман, 88. Павар, 91. Аканджи, 108.

Судьи: Рапаллини. Белатти, Бонфа (все — Аргентина).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Приэто Лопес де Сераин, Эрнандес-Эрнандес (все — Испания), Иррати (Италия).

28 июня. Бухарест. Стадион «Национальный».