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Швейцария и Франция не забили в дополнительное время, победитель определится в серии пенальти

00:31
28 июня. Франция — Швейцария. Фото AFP
28 июня. Франция — Швейцария. Фото AFP
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Сборная Швейцарии смогла сравнять счет в концовке основного времени матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции. Швейцарцы уступали 1:3, но смогли сделать счет равным — 3:3.

В дополнительное время команды отличиться не смогли. Исход встречи будет решаться в серии пенальти.

В 1/4 финала победитель сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге.

Франция — Швейцария

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Иван Шитик все материалы автора
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