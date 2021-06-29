Швейцария и Франция не забили в дополнительное время, победитель определится в серии пенальти

Сборная Швейцарии смогла сравнять счет в концовке основного времени матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции. Швейцарцы уступали 1:3, но смогли сделать счет равным — 3:3.

В дополнительное время команды отличиться не смогли. Исход встречи будет решаться в серии пенальти.

В 1/4 финала победитель сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге.