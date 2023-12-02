Франция и Нидерланды сыграют в одной группе на Евро-2024

В Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) проходит жеребьевка финальной стадии Евро-2024.

В группе D сыграют действующий вице-чемпион мира сборная Франции и Нидерланды. Кроме того, из второй корзины в квартет попала сборная Австрии.

Группа D: Победитель стыковых матчей — Путь A, Нидерланды, Австрия, Франция,

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию жеребьевки финальной стадии Евро-2024.