Бэйл о матче с Италией: «Понимаем, что являемся аутсайдерами, но отдадим все на поле»
04:48
Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча 3-го тура Евро-2020 против Италии.
«Настроение в команде хорошее, после победы тренировки всегда веселее. У нас есть уверенность, и мы с нетерпением ждем игры. Я чувствую себя хорошо, мы полностью восстановились. Италия — отличная команда, будет сложно. Мы понимаем, что являемся аутсайдерами, но отдадим все на поле, как всегда. Мы не заглядываем слишком далеко, просто сосредотачиваемся на игре с Италией», — приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА.
Матч Италия — Уэльс пройдет 20 июня и начнется в 19:00 мск. Итальянцы с 6 очками занимают первое место, гарантировав себе участие в плей-офф, валлийцы с 4 очками — на второй строчке.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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