Бэйл о матче с Италией: «Понимаем, что являемся аутсайдерами, но отдадим все на поле»

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча 3-го тура Евро-2020 против Италии.

«Настроение в команде хорошее, после победы тренировки всегда веселее. У нас есть уверенность, и мы с нетерпением ждем игры. Я чувствую себя хорошо, мы полностью восстановились. Италия — отличная команда, будет сложно. Мы понимаем, что являемся аутсайдерами, но отдадим все на поле, как всегда. Мы не заглядываем слишком далеко, просто сосредотачиваемся на игре с Италией», — приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Уэльс пройдет 20 июня и начнется в 19:00 мск. Итальянцы с 6 очками занимают первое место, гарантировав себе участие в плей-офф, валлийцы с 4 очками — на второй строчке.