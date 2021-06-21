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Финляндия и Бельгия завершили первый тайм нулевой ничьей

22:47
21 июня. Финляндия — Бельгия. Фото AFP
21 июня. Финляндия — Бельгия. Фото AFP
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После первого тайма в матче третьего тура группового турнира Евро-2020 Финляндия — Бельгия ничья — 0:0.

В параллельном матче Россия уступает Дании (0:1). При текущем раскладе финны с четырьмя очками занимают второе место. У бельгийцев семь очков и первое место. Дания и Россия имеют три очка, россияне в случае сохранения текущих результатов останутся на последней позиции и покинут турнир.

Финляндия — Бельгия

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