Финляндия и Бельгия завершили первый тайм нулевой ничьей

После первого тайма в матче третьего тура группового турнира Евро-2020 Финляндия — Бельгия ничья — 0:0.

В параллельном матче Россия уступает Дании (0:1). При текущем раскладе финны с четырьмя очками занимают второе место. У бельгийцев семь очков и первое место. Дания и Россия имеют три очка, россияне в случае сохранения текущих результатов останутся на последней позиции и покинут турнир.