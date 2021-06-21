Финляндия и Бельгия завершили первый тайм нулевой ничьей
22:47
После первого тайма в матче третьего тура группового турнира Евро-2020 Финляндия — Бельгия ничья — 0:0.
В параллельном матче Россия уступает Дании (0:1). При текущем раскладе финны с четырьмя очками занимают второе место. У бельгийцев семь очков и первое место. Дания и Россия имеют три очка, россияне в случае сохранения текущих результатов останутся на последней позиции и покинут турнир.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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