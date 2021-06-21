Россия проигрывает Дании после первого тайма и опустилась на последнее место группы Евро
22:46
Сборная России уступает команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. После первого тайма россияне проигрывают со счетом 0:1.
Автором единственного гола стал нападающий датской сборной Миккель Дамсгор.
При таком результате сборная России занимает последнее место в группе B и завершит выступления на Евро-2020.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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