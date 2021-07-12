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Семин — о победе Италии на Евро: «Все могло повернуться в другую сторону»

11:09
Радость футболистов сборной Италии. Фото Reuters
Радость футболистов сборной Италии. Фото Reuters
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Италии в финале Евро-2020 над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

11&nbsp;июля. Лондон. Италия&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 3:2. Итальянцы выиграли чемпионат Европы.Он едет в Рим! Италия — чемпион Европы после суперразвязки финала с Англией!

«Мне матч очень понравился. Кто выиграл, тот всегда заслуженно побеждает. Была равная игра. Все могло повернуться в другую сторону. И Англия, и Италия придерживались своей тактики. Англия достигала своего результат исходя из своих сил и возможностей. Матч был очень сильным. Так получилось, что тренер сборной Англии не угадал с заменами. Повторюсь, что оба соперника были достойны друг друга. Эта победа всей команды, а не только тренера», — сказал Семин «СЭ».

Также Семин выделил игру вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.

«Пенальти — это всегда лотерея. Но надо отдать должное Доннарумме. Он очень мощный и громадный вратарь. Когда он встает в ворота, то они становятся меньше. Это дало преимущество итальянцам в серии пенальти. Наверное, правильно, что его признали лучшим игроком турнира», — добавил Семин.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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