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Люка Эрнандез — о незасчитанном голе: «К счастью, это был не тот матч, в котором решалась судьба путевки на Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Франции Люка Эрнандез прокомментировал спорный момент в матче отборочного турнира Европы-2024 проив Греции (2:2).

«Я только что увидел фото. Это мелкие детали, такого быть не должно. К счастью, это был не тот матч, в котором решалась судьба выхода в финальную стадию Евро-2024», — цитирует L'Equipe Эрнандеза.

Спорный момент, который раскритиковал Антуан Гризманн.

На 90-й минуте встречи случился спорный момент, в котором мяч после попадания в штангу ударился около линии ворот и вылетел в поле. По мнению французов, арбитр должен был засчитать гол.

Сборная Франции с 7-ю победами и 1 ничьей финишировала на первой строчке в группе и вышла в финальную стадию Евро-2024.

Антуан Гризманн. Гризманн раскритиковал УЕФА после ничьей с Грецией
Люка Эрнандес
Футбол
Сборная Франции по футболу
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