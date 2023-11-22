Люка Эрнандез — о незасчитанном голе: «К счастью, это был не тот матч, в котором решалась судьба путевки на Евро-2024»

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез прокомментировал спорный момент в матче отборочного турнира Европы-2024 проив Греции (2:2).

«Я только что увидел фото. Это мелкие детали, такого быть не должно. К счастью, это был не тот матч, в котором решалась судьба выхода в финальную стадию Евро-2024», — цитирует L'Equipe Эрнандеза.

Спорный момент, который раскритиковал Антуан Гризманн.

На 90-й минуте встречи случился спорный момент, в котором мяч после попадания в штангу ударился около линии ворот и вылетел в поле. По мнению французов, арбитр должен был засчитать гол.

Сборная Франции с 7-ю победами и 1 ничьей финишировала на первой строчке в группе и вышла в финальную стадию Евро-2024.